Traversi e Pirondini capilista M5S in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - L'ex sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi e il capogruppo in Consiglio comunale a Genova Luca Pirondini saranno i candidati capilista alla Camera e al Senato per il M5S in Liguria. E' il risultato delle Parlamentarie online degli iscritti al movimento in vista delle elezioni politiche del 25 settembre pubblicato sul sito web del M5S. Con 555 voti raccolti Traversi è risultato il candidato più votato per i collegi plurinominali della Camera dei deputati, seguito dalla capogruppo M5S in Consiglio comunale a Sarzana (La Spezia) Federica Giorgi, mentre Pirondini ha ottenuto 787 preferenze prima della consigliera comunale spezzina Jessica De Muro. (ANSA).