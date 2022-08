Giampaolo, sconfitta che fa male, folle annullare gol

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - "Una sconfitta che sanguina, annullare quel gol è stata una follia". Marco Giampaolo non ha dubbi e punta l'indice contro la decisione di annullare, dopo il consulto dell'arbitro con il Var Pairetto, la rete iniziale dei suoi segnata da Caputo.

"E' un gol che non devi mai annullare - dice Giampaolo -, nella vita mi chiedo cosa avrebbe detto Gasperini a parti invertite. Avrei accettato se avesse fischiato un calcio di punizione l'arbitro, ma non accetto il Var. Mi pare ci sia il nulla e per questo mi sento penalizzato. Ho molto da recriminare per questo episodio. Mi auguro che la squadra non perda la fiducia". Nonostante l'episodio i blucerchiati hanno comunque provato a lottare alla pari con l'Atalanta colpendo un palo e una traversa.

"La squadra mi è piaciuta in entrambe le fasi. Ha fatto le cose per bene giocando la gara come l'avevamo preparata e ha avuto personalità. L'ingresso di Quagliarella? Le partite durano 95' e giocare gli ultimi 15' non è come i primi 75. C'è stata una reazione di pancia, nervosa e abbiamo riempito l'area con più giocatori ma così facendo abbiamo sguarnito di più le fasce.

E' stato bravo Fabio a crearsi le opportunità senza dimenticare che conosciamo le sue qualità balistiche. Ma se avessi giocato tutta la partita come l'abbiamo finita ci avrebbero ammazzato.

Posso dire che nel primo tempo la squadra mi è piaciuta e abbiamo mantenuto il giusto equilibrio se ti viene a mancare rischi di subire tre o quattro gol". (ANSA).