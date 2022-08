Chiodi e vetro in wurstel mangiati da cani, taglia da mille euro

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Non è chiaro se l'obbiettivo di chi ha sparso i bocconi contenenti chiodi e pezzi di vetro nella periferia di Genova fossero i cani o i cinghiali ma a farne le spese sono state due cucciole di cane che ora versano in condizioni critiche nella clinica veterinaria di Genova. Per questo l'associazione animalista Aidaa e alcuni animalisti genovesi, dopo aver presentato una denuncia contro ignoti in procura per maltrattamento di animali hanno posto anche una taglia da mille euro. La taglia, si legge nella nota di Aidaa "sarà pagata a chi con la propria denuncia resa nelle forme di legge aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tali atti criminosi".

(ANSA).