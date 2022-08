Torna la Torta dei Fieschi a Lavagna, Gaia e Mario nuovi Conti

(ANSA) - LAVAGNA, 10 AGO - Tutto pronto a Lavagna (Genova) per l'edizione numero 72 della Torta dei Fieschi la sera del 14 agosto, rievocazione storica delle nozze dei Conti Fieschi e festa medievale che torna dopo due anni ai tradizionali fasti con corteo, danze, duelli, il gioco delle coppie per mangiare la torta e trovare l'anima gemella. Il conte Fieschi sarà impersonato da Mario Canale, lavagnese di 27 anni impiegato nell'azienda familiare che si occupa di riparazioni in ambito nautico, mentre la contessa Bianca sarà Gaia Malosetti, lavagnese, anche lei di 27 anni, laureata in economia aziendale, attualmente impegnata a Genova nel praticantato presso una società di commercialisti. Il 14 agosto è il momento clou dell'estate di Lavagna: il matrimonio, con la gigantesca Torta di Nozze, 13 quintali di crema e pan di spagna, con il gioco delle coppie per trovare l'anima gemella. Chi desidera partecipare al gioco della torta può comprare i bigliettini colorati (rosa per Lei, azzurro per Lui) con una parola stampata sopra. Dal momento in cui la Contessa taglia la torta e ha inizio il gioco, i partecipanti possono cercare nella piazza il proprio corrispettivo, con il cartoncino con la stessa parola e colore diverso. Quando si trova il proprio partner si può andare insieme al centro della piazza e ritirare le due fette di torta da consumare insieme all'anima gemella che il destino le ha affidato quella sera.

La festa rievoca il matrimonio, avvenuto nel 1230, tra il conte Opizzo Fiesco e la nobildonna senese Bianca de' Bianchi. I conti Fieschi erano una potente famiglia delle terre di Levante, che nel tredicesimo secolo aveva raggiunto il culmine del suo splendore grazie a Opizzo Fiesco.

Quest'anno, sul palco della Torta ma anche alla vigilia per l'annuncio delle nozze, saranno ospiti di Lavagna due gruppi di sbandieratori "alleati" dei Sestieri: il gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano e dei Tamburi e Sbandieratori della Dama Castellana di Conegliano Veneto. (ANSA).