Liguria: musei e fortezze statali aperti a Ferragosto

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Ferragosto con la cultura in Liguria grazie alle aperture di musei e fortezze statali che fanno capo alla Direzione regionale Musei Liguria. Ecco gli orari per le visite domenica 14 e lunedì 15 agosto. Provincia di Imperia: Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica Ventimiglia domenica e lunedì 8.30-19.30 (Grotta del Caviglione ore 11-12 e 15- 16), martedì 16 agosto chiusura straordinaria; Area Archeologica di Nervia Ventimiglia domenica e lunedì 9-14; Forte Santa Tecla Sanremo domenica 17.30-22.30 Mostra Roberto Altmann WORK IN PROGRESS Il divenire della forma, lunedì chiuso.

Provincia di Savona: Forte San Giovanni Finale Ligure domenica e lunedì 10.30-20, ingresso gratuito; Villa Rosa-Museo dell'arte vetraria altarese domenica 15-19, lunedì chiuso. Provincia di Genova: Museo archeologico nazionale di Chiavari domenica chiuso, lunedì 9-14. Provincia della Spezia: Villa romana del Varignano Portovenere domenica chiuso, lunedì 9-14.30; Castello di San Terenzo Lerici domenica e lunedì 17-23, Fortezza Firmafede Sarzana domenica e lunedì 10-13 e 18-24, dalle 18 aperta la mostra Sarzana Antiquariato; Fortezza di Sarzanello Sarzana domenica e lunedì 10-13 e 16.30-19.30; Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni domenica 8.30-14.00 (ultimo ingresso 13), Anfiteatro 10-13 e 15-18.30, lunedì Museo e Area archeologica chiusi, Anfiteatro 10-13 e 15-18.30. (ANSA).