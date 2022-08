Da 60 anni in vacanza a Loano, sindaco la premia

(ANSA) - LOANO, 10 AGO - Un amore lungo 60 anni, mai tradito estate dopo estate. La lunghissima love story è quella tra una turista di 86 anni e Loano, comune sul mare nella provincia di Savona. Ursel Nahrendorf Porro, nata ad Amburgo, dal 1962 sceglie la città dei Doria per festeggiare il suo compleanno, il 12 agosto, e godersi le ferie con il marito Renzo Porro ai Bagni Lido Sole, ora Varesina Beach. Fu proprio lui a portarla qui quando erano fidanzati. Il sindaco Luca Lettieri ha ricevuto la "fedele turista" in Comune e le ha regalato un libro.

Tutta la famiglia di Ursel è particolarmente legata a Loano: i suoi figli hanno frequentato la scuola di vela del Circolo Nautico e oggi anche i suoi nipoti frequentano lo stesso centro di formazione. Anche sua madre, Martha Nahrendorf, è venuta spesso a Loano: qui è divenuta "famosa" per aver praticato regolarmente il nuoto fino ai suoi 100 anni (è mancata nel 2019 a 105 anni).

Ursel è stata colpita da ictus a settembre 2021 e ricoverata a Santa Corona. Anche ora, che è in carrozzina, non rinuncia al bagno quotidiano, sempre aiutata dal marito, dai bagnini del Varesina da suo figlio, anche lui bagnino Fin (Federazione Italia Nuoto).

Ursel ha sempre insegnato tedesco e promosso la cultura tedesca.

Trent'anni fa questa passione si è unita alla passione per la Cina, cosa che l'ha portata ad imparare il cinese, a recarsi diverse volte nel Paese asiatico e a insegnare tedesco in diverse università cinesi. Oggi, in segno di ringraziamento per l'attenzione dei bagnini, dopo il bagno offre loro qualche pratica lezione di tedesco. (ANSA).