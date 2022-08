Portofino, sì Parco riqualificazione hotel extralusso Splendido

(ANSA) - PORTOFINO, 02 AGO - L'Ente Parco di Portofino, con determina del direttore Federico Marenco, ha rilasciato il nulla osta di conformità al progetto di riqualificazione dello 'Splendido', l'hotel di proprietà del gruppo Belmond specializzato nel turismo extralusso, prestigiosa struttura ricettiva a cinque stelle del borgo. "Gli interventi a progetto risultano conformi con le disposizioni normative - spiega la determina dell'Ente Parco -, in quanto prevedono la realizzazione di nuove attrezzature di servizio finalizzate al miglioramento dell'attività turistico ricettiva che non comportano significative modifiche alla sagoma dei corpi di fabbrica esistenti, così come prescritto dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco". Via libera quindi agli elaborati progettuali dello Studio Lombardini Spa presentati da Belmond per poter avviare i lavori di restyling varati dalla proprietà anche per "la necessità di adeguare il complesso ai nuovi standard 5 stelle lusso alle normative vigenti, con un'importante riqualificazione impiantistica, gli obiettivi di risparmio energetico, sostenibilità e contenimento dei consumi". (ANSA).