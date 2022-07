Vasto incendio a Prà, in azione elicotteri

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Un vasto incendio partito la notte scorsa sta interessando i boschi sulle alture di Genova Prà. Sul posto vigili del fuoco e volontari dell'antincendio boschivo. Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno attaccato una palazzina i cui residenti sono stati sfollati. Non risultano al momento, feriti o intossicati Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale che chiudono le intersezioni di via Novella con via de Santis e via Novella con via Martiri del Turchino.Le squadre antincendio a terra, cui si sono aggiunte due squadre provenienti da Savona, sono coadiuvate da due elicotteri impegnati a contenere l'avanzata del fronte di fuoco.Sotto controllo, anche se ancora non in fase di bonifica, l'incendio che durante la notte ha interessato la macchia mediterranea alle spalle di Arenzano.