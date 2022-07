Nuova diga: Bucci, costruiremo nei tempi come ponte

"I costi? Sono sotto controllo, ma se ci fossero davvero 200 o 300 milioni di euro in più, pensate possano essere un freno per il futuro? Pensate che mi arrenderei?" Così il sindaco di Genova Marco Bucci, anche in qualità di commissario alle opere per lo sviluppo del porto, è intervenuto durante la commissione consiliare chiesta dal centrosinistra per discutere del progetto della nuova diga. Si è trattata della prima partecipazione a una commissione consiliare da parte di Bucci in oltre cinque anni da sindaco.

All'opposizione che ha chiesto chiarimenti sui tempi e se davvero sarà possibile realizzare la grande opera entro il 2026 Bucci ha risposto: "Ricordo ai signori che dicevano che era impossibile fare il ponte sul Polcevera in 14 mesi che lo abbiamo fatto, le cose si possono fare se si vogliono fare".

Bucci ha anche chiarito i motivi per cui non si sono volute prendere in considerazione ipotesi progettuali alternative come quella di posizionare i depositi chimici sulla nuova diga: "Servirebbe un ponte girevole per collegarla con la riva per permettere il passaggio di camion e treni, non è impossibile ma molto difficile". Poi la questione fondali: "Non possiamo fare la nuova più vicina alla riva perché esiste la diga attuale, storica, De Ferrari, e non si può abbattere".

Alla commissione ha partecipato anche il presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, che ha dato rassicurazioni sulla tenuta giuridica delle procedure dopo la gara andata deserta e sulle nuove proposte: "Contiamo di chiudere a inizio settembre". Sentiti anche i tecnici di Regione e Rina Consulting e i sindacati, favorevoli all'opera ma preoccupati per i tempi e in parte per le possibili ricadute occupazionali negative durante i lavori.

Dai banchi dell'opposizione dubbi sui tempi: "Non siamo gufi ma mi chiedo come sarà possibile concludere entro il 2026", ha detto Luca Pirondini, M5s. Ma anche sulla tenuta della viabilità cittadina, come ha ricordato la consigliera Pd Monica Russo.

Mentre Ariel Dello Strologo (Genova Civica) ha sottolineato come non siano arrivate risposte alle critiche avanzate dall'ex consulente del Rina per il progetto, Piero Silva. (ANSA).