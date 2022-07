Piaggio Aero: Nicastro non svela trattative cessione a sindacati

(ANSA) - SAVONA, 26 LUG - Nessuna indiscrezione sul futuro acquirente di Piaggio Aerospace. Il commissario Vincenzo Nicastro non ha fornito informazioni, per rispetto della privacy sulla trattativa, dopo l'incontro con i sindacati all'Unione Industriali di Savona. Nicastro avrebbe presentato al ministero dello Sviluppo economico l'offerta di acquisto e il piano industriale della cordata guidata dal fondo Summa Equity, che vede in campo anche le liguri Phase Motion Control e AgTech. La sfida a due tra la cordata guidata dagli svedesi e il magnate italo-indiano Randeep Singh Grewal si sarebbe risolta a favore dei primi.

"Abbiamo percepito che ci troviamo di fronte ad una svolta decisiva. L'auspicio è che prima delle ferie di agosto il Mise scelga in modo favorevole a chi affidare la Piaggio. Ci è stato comunicato che nei prossimi giorni si concluderà il contratto dei simulatori da 31 milioni di euro. Noi ci eravamo battuti perché anche il P1HH potesse essere incluso nella cessione ma questo non è rientrato nella valutazione finale, anche se i futuri acquirenti della Piaggio sono informati sugli impegni che dovranno mantenere acquisendola. In questo contesto la Uilm ha ribadito che va salvaguardato il perimetro complessivo aziendale e occupazionale. Nicastro ha fatto un ottimo lavoro e questo gli va riconosciuto", ha detto Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria.

"Bene le parole del commissario Nicastro su prospettive di Piaggio Aero con lavoro garantito almeno fino a 2024 e nuovi ordini a breve. Tutela occupazionale, facendo rientrare in azienda i lavoratori di LaerH, e continuità per i due siti di Genova e Villanova d'Albenga: abbiamo ribadito anche oggi che questi devono i punti fermi rispetto alla decisione che sarà fatta dal Governo sul futuro di Piaggio Aero", spiega Christian Venzano segretario generale FIM Cisl Liguria. (ANSA).