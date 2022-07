Consiglio comunale Genova propone intitolare via a De Scalzi

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Dedicare una via o una piazza di Genova alla memoria di Vittorio De Scalzi "per aver segnato mezzo secolo di storia della musica". E' quanto votato all'unanimità dal consiglio comunale durante la seduta di oggi al termine del minuto di silenzio rispettato per ricordare la scomparsa dell'artista genovese. Dopo la lettura di un ricordo da parte del presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, concluso da un "Ciao Vittorio, continueremo a cantare le tue canzoni", è stato approvato il documento proposto dalla capigruppo. In teoria per dedicare una strada a un personaggio il regolamento della toponomastica impone che trascorrano 10 anni dalla morte ma esistono possibilità di deroga. L'ordine del giorno che impegna sindaco e giunta a valutare la possibilità di intitolare a De Scalzi una via o una piazza chiede anche che siano organizzati eventi musicali in suo ricordo. (ANSA).