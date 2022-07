Boschi dell'entroterra genovese nella morsa degli incendi

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Un incendio di bosco è divampato la scorsa notte in Val Graveglia, nella zona di Ne nell'entroterra del levante genovese. Tre i fronti che hanno visto impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari. Per il rogo divampato in frazione Frisolino non si esclude l'ipotesi dolosa.

In mattinata sono in corso gli interventi di bonifica per evitare che le fiamme possano riprendere vigore. Indagano i carabinieri forestali. (ANSA).