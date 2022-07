Cade da tetto cabina mare a Genova, giovane grave

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Genova dopo essere caduto la scorsa notte dal tetto di una cabina di uno stabilimento balneare di corso Italia, il lungomare del capoluogo ligure. Il giovane, che era in compagnia di alcuni amici, ha fatto un volo di circa 10 metri ed è rimasto incastrato nell'intercapedine tra il muro e la cabina. Sul posto sono intervenuti il 118, con l'automedica, e i vigili del fuoco che hanno calato medico e infermiere per soccorrere il ferito.

Il ragazzo è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. La polizia indaga per ricostruire la dinamica. (ANSA).