Perde controllo scooter e sbatte contro auto in sosta, morto

(ANSA) - LORSICA, 20 LUG - Incidente mortale questa mattina nella frazione di Acqua di Sopra a Lorsica nell'entroterra del Tigullio lungo la strada della Scoglina che collega la Val Fontanabuona con la Val D'aveto. Un uomo di circa 50 anni che viaggiava su uno scooter ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un'auto posteggiata. Sul posto il 118, la Croce Rossa di Cicagna. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi: rianimato sul posto è stato chiesto l'interno dell'eliambulanza per il trasferimento all'ospedale San Martino, ma l'uomo è morto sul luogo dell'incidente. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto verso le 6:30 circa. (ANSA).