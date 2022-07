Camion si ribalta e finisce sotto strada, salvo il guidatore

(ANSA) - SANREMO, 20 LUG - Un camion posteggiato si è ribaltato sotto strada, stamani, in via Val D'Olivi, a Sanremo.

Salvo il conducente, che a parte lo spavento ha riportato lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, con i vigili del fuoco e la polizia locale. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. A quanto si apprende, il mezzo (appartenente a un vivaio), si è ribaltato, dopo il cedimento di un muro, che poggia sul fonda stradale che potrebbe essere stato indebolito dal caldo. (ANSA).