Sestri Levante, migliaia a processione per Madonna del Carmelo

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 17 LUG - Dopo due anni di stop per pandemia, a Sestri Levante è tornata oggi, per le vie della città, la millenaria tradizione della processione di Nostra Signora del Carmelo con l'inchino al mare della statua seicentesca della Madonna, lavorata in legno di carrubo e da poco restaurata e preceduta dalla sfilata di tre crocifissi, portati a spalla, a turno, dai devoti della confraternita del Carmelo di Santo Stefano del Ponte. Crocifissi da 150 chilogrammi ognuno, alti oltre 2 metri, in legno ma anche in oro e argento lavorati in pregiata filigrana ligure. Una testimonianza di fede che parsa toccare molti cuori, tra preghiere lacrime e applausi, e che ha visto partecipare, in strada o dalle finestre di casa, oltre duemila persone. Una sfilata religiosa, presenti anche autorità, banda e coro, dalla chiesa di santo Stefano del Ponte alla passeggiata sul mare e ritorno, anche con una Messa alle 11 nella basilica di Santa Maria di Nazareth, nel centro di Sestri. E' tornato il rispetto, quindi, dell'antico voto di tenere una processione penitenziale, quest'anno più che mai dato il solleone, che portasse l'immagine della Madonna del Carmelo fino alla venerazione del centro cittadino, come ogni anno dal 1686, esclusi solo, appunto, i due anni di pandemia. Nel pieno rispetto della tradizione: i portatori della statua della Madonna vestiti di una cappa bianca, i "cristezzanti" che che sostenevano i crocifissi con una cappa marrone per ricordare l'abito dei monaci e delle monache carmelitane e, poi, le donne vestite di nero, in segno di penitenza. La Messa che ha dato l'avvio alla processione che è terminata alle 13.30, è stata presieduta, nella chiesa di Santo Stefano del Ponte, dal vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini. (ANSA).