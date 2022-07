Vaiolo scimmie: caso a Genova, è il secondo in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - Secondo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria. Il malato è un giovane di 26 anni residente a Genova. Il paziente è in buona salute. Sono in corso le indagini epidemiologiche per la ricerca dei contatti stretti.Il caso è stato riscontrato dal Laboratorio Regionale di Igiene dell'Ospedale Policlinico San Martino. Ad intuire che si trattasse di vaiolo delle scimmie sono stati i medici della Clinica Dermatologica del San Martino, dove il giovane si è recato, che hanno attivato la Clinica di Malattie Infettive dopo un accertamento seguito ad una prima visita specialistica di altra natura. Il paziente è in buone condizioni di salute fanno sapere dal San Martino: è ricoverato nel reparto di malattie infettive. Tornava da Milano.

Il 4 luglio era stato accertato il primo caso su un 36enne di Albisola Superiore che si trova in isolamento nella sua abitazione. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

