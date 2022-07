Auto elettriche DS gratuite per diportisti a Santa Margherita

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 06 LUG - Per tutta l'estate, chi ormeggerà nella parte pubblica del porto di Santa Margherita Ligure, avrà a disposizione per spostarsi due auto elettriche. Lo potrà fare in modo gratuito. È il frutto della collaborazione tra il Comune e DS Automobiles, che mette a disposizione della marina di Santa Margherita Ligure due DS 3E-TENSE 100% elettriche. Contestualmente è stata attivata una colonnina di ricarica nell'area portuale che potrà essere utilizzata da tutti e non solo dai clienti del porto, facendo salire a 10 i punti cittadini pubblici di ricarica per mezzi elettrici.

«Ringraziamo Ds Automobiles per aver scelto Santa Margherita Ligure riconoscendone il percorso virtuoso in tema ambientale - dichiarano il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e l'Amministratore Unico della Progetto Santa Margherita Alberto Cappato - Questa iniziativa ha certamente in sé anche un obiettivo di promozione di tutto il territorio ma conferma e rafforza la nostra convinzione che ognuno di noi, con gesti concreti, può fare la sua parte per preservare l'ambiente».

«Come Brand premium e avanguardista, siamo molto orgogliosi di essere coinvolti in un progetto in cui crediamo fortemente perché ci permette di far conoscere la qualità dei nostri prodotti incontrando le esigenze dei clienti, sempre più attenti al rispetto dell'ambiente» sostiene Eugenio Franzetti, Managing Director di DS Automobiles in Italia. (ANSA).