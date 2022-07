Covid:Liguria,in ogni reparto ospedaliero spazi per asintomatici

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - "Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid-19 ed evitare di tornare a rallentare i nostri reparti.

Considerato che il 70% dei ricoverati in ospedale con tampone positivo non ha sintomi legati al virus ma è ricoverato per altre patologie andranno organizzati, dove possibile, dei reparti dedicati all'interno della specialità pertinenti alla malattia o patologia per cui si viene ricoverati". Lo annuncia il presidente della Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti al termine di un incontro avuto con le direzioni delle Asl,degli ospedali e i vertici di Alisa, l'Agenzia per la sanità. "Inoltre abbiamo chiesto ad Alisa che ogni mercoledì, sulla base delle cartelle cliniche, trasmetta un report in cui venga indicato chi risulta ricoverato in ospedale con tampone positivo ma senza sintomi (quindi per altra patologia) e chi invece è ricoverato per sintomatologia da Covid. Nella speranza che il Governo intervenga al più presto con un cambio di tutte quelle regole, ormai non più attinenti alla realtà che stiamo vivendo, ben diversa da quella di due anni fa", aggiunge Toti.

Intanto continua ad aumentare, fenomeno che va avanti da giorni, il numero degli ospedalizzati con il covid. Sono 272 in tutta la regione, 22 in più rispetto al giorno precedente, con 7 malati in terapia intensiva. Boom di ricoveri giornalieri all'ospedale Galliera, nel centro di Genova, con 13 pazienti in più rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi sono 688, emersi da 383 tamponi molecolari e 2336 test antigenici. Il tasso di positività è schizzato al 25,3% (a livello nazionale 27,9%). I nuovi contagiati sono 344 nell'area di genova, 138 nel Savonese, 129 nello Spezzino, 46 nell'Imperiese e 31 nel Tigullio. Il totale dei positivi è 18668 (235 in più rispetto a ieri). C'è stato un decesso, una donna di 84 anni all'ospedale di Albenga (Savona). I morti in Liguria da inizio pandemia sono 5360. In isolamento domiciliare ci sono 17478 perosne. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 398 dosi di vaccino (ANSA).