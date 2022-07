Auto dà precedenza a pedone, tamponata travolge donna che muore

Una donna di 88 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto questa mattina mentre attraversava la strada in via Murcarolo a Quinto nel levante genovese. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali.

L'incidente alle 11. L'anziana, che era apparsa subito in gravissime condizioni ai medici del 118 intervenuti sul posto, è stata trasportata all'ospedale San Martino ma è deceduta all'arrivo in ospedale. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi della sezione infortunistica della polizia locale. In base ai primi accertamenti sembra che l'auto che ha investito l'anziana si fosse fermata per farla attraversare ma sia stata tamponata da un altro mezzo che l'ha spinta in avanti, facendole travolgere la donna.Si chiamava Giovanna Peila, era originaria di Voghera ma era residente in via Murcarolo, l'88enne investita e uccisa stamani mentre tornava a casa con le buste della spesa. A tamponare, innescando l'incidente mortale, è stata l'auto di un giovane neopatentato che, secondo alcuni testimoni, procedeva a forte velocità. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale che, al momento, per consentire gli accertamenti necessari, hanno indagato entrambi i conducenti per omicidio stradale. Quello di stamattina è l'ottavo incidente stradale mortale dall'inizio dell'anno in città.

E solo questa mattina a Genova si sono verificati altri due incidenti gravi: in uno una scooterista 50 enne in via Merano a Sestri Ponente, per evitare un pedone, è caduta ed è stata ricoverata al San Martino dopo essere stata intubata. In A7 nei pressi di Bolzaneto e il bivio con la A12 un motociclista di 62 anni è stato protagonista di un incidente autonomo: anche lui è stato intubato, è gravissimo all'ospedale San Martino.