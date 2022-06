Luca Bizzarri, storia dell'Andrea Doria nel cuore dei genovesi

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Ho nella mente i racconti della bellezza, più che del naufragio. La storia dell'Andrea Doria l'ho ascoltata fin da bambino e fa parte della città di Genova e dei suoi abitanti. Ma per me è anche qualcosa di personale, perché mio nonno e mio zio lavoravano come camalli. L'odore del porto ti rimane attaccato addosso per tutta la vita": per Luca Bizzarri è un ritorno alle origini, un modo per esprimere l'amore che lo lega alla sua terra l'aver prestato la voce per il racconto de "La ballata dell'Andrea Doria", serie podcast in 6 puntate di Istituto Luce realizzata da Chora Media, disponibile gratuitamente dal 27 giugno su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts e su choramedia.com. Scritta da Davide Savelli, la serie - che segna la collaborazione tra il Luce e la podcast company italiana, fondata nel 2020 e diretta da Mario Calabresi - grazie ai documenti sonori originali dell'archivio Luce riporta indietro nel tempo, all'Italia di 66 anni fa, un Paese che, dopo la seconda guerra mondiale, era lanciato entusiasticamente verso il futuro: un momento di rinascita segnato dalla speranza e dal boom economico, di cui l'imponente e raffinato transatlantico Andrea Doria era emblema.

Ma la nave, fiore all'occhiello della marina mercantile italiana, chiamata "Gran Dama del mare" per la sua bellezza e magnificenza, dopo tante traversate affollate dai 'vip' dell'epoca così come da chi andava in America a cercar fortuna, al 101esimo viaggio andò incontro al suo infausto destino. "Nei ricordi di famiglia di tutti i genovesi c'è la bellezza di questa nave che partiva dal porto per arrivare a New York ma anche a Buenos Aires", racconta all'ANSA Bizzarri, presentando il podcast a Roma, "ho deciso di raccontare questa storia per farla conoscere anche alle nuove generazioni e perché documenta un periodo della nostra città e del Paese intero". (ANSA).