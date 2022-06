Ladro seriale di Rapallo incastrato dalle impronte digitali

(ANSA) - RAPALLO, 28 GIU - Ladro seriale di Rapallo incastrato delle impronte digitali. L'uomo, 52 anni, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti sono partiti dalla denuncia di furto di una moto e dentro un ristorante sul lungomare Vittorio Veneto.

Gli investigatori hanno esaminato i filmati della videosorveglianza sia pubblica che privata, riuscendo così ad individuare lo scooter appena rubato, guidato da un uomo in direzione del casello autostradale di Rapallo. Lo stesso uomo è stato individuato nei momenti precedenti il furto mentre percorreva le strade che da casa lo portavano sul luogo del furto. Pochi giorni gli investigatori hanno ricevuto la denuncia di un furto dentro un ristorante della città. II ladro era stato immortalato dalle telecamere mentre forzava la vetrata scorrevole ed era entrato nel locale per prelevare il registratore di cassa e poi dileguarsi. I poliziotti, esaminando le immagini, hanno ricostruito il percorso seguito dall'uomo per raggiungere il ristorante e verificato che l'apertura della vetrata fosse stata fatta a mani nude. Gli agenti della polizia scientifica sono riusciti a rilevare alcune impronte dal vetro che le analisi comparative hanno attribuito con certezza all'uomo. (ANSA).