In Liguria il data center tra i più innovativi d'Italia

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Più di 4 mila server fisici e virtuali, in circa 2 mila metri quadri di spazio, nella torre del Wtc di Genova, oltre 100 chilometri di cavi in fibra ottica e rame che permettono di garantire velocità fino a 40Gbit/s con un traffico annuale di circa 9,5 milioni di Gigabyte, e 4 diversi provider. Sono questi alcuni dei numeri del data center di Liguria Digitale, inaugurato dopo due anni di ristrutturazione, uno dei poli strategici più innovativi e importanti del Paese, oltre che il più grande della Liguria.

"Liguria Digitale è una straordinaria eccellenza della regione e basta entrare in questo data center - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - per capire che la pubblica amministrazione sta facendo uno sforzo gigantesco a tutti i livelli per migliorare i servizi ai cittadini. Noi ne siamo davvero orgogliosi, soprattutto per il lavoro straordinario che ha svolto in ambito sanitario durante la pandemia e che ancora oggi prosegue per la campagna vaccinale con il portale dedicato alle prenotazioni".

"Il data center - aggiunge l'amministratore unico, Enrico Castanini - è nato nel 2005, quando la Regione decise di raccogliere in un unico luogo fisico tutte le macchine legate agli enti pubblici regionali, garantendo così il monitoraggio e la gestione coordinata di tutti i servizi. Con il passare del tempo le macchine ospitate sono aumentate, accogliendo i dati dei tanti soci istituzionali che sono entrati a far parte di Liguria Digitale e di altrettanti clienti, anche privati, a livello nazionale. Abbiamo portato avanti un importante intervento di ristrutturazione che ha coinvolto tutta l'infrastruttura rendendola tra le più all'avanguardia del Paese, oltre che la più grande in Liguria". Oggi l'infrastruttura rispetta i più alti standard infrastrutturali, di sicurezza e di sostenibilità grazie a 11 certificazioni internazionali di qualità ottenute e ha puntato sulla dualità, cioè la replica di tutti gli impianti e i sistemi di sicurezza, per garantire il funzionamento anche in caso di guasti, interruzione dell'erogazione di corrente elettrica e isolamento.

(ANSA).