Tre scandinavi per lo Spezia, Maggiore può partire

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 GIU - Lo svedese Emil Holm (classe 2000), il norvegese Emil Kornvig (2000) e l'islandese Mikael Ellertsson (2002) sono i tre volti nuovi in procinto di essere aggregati all'organico dello Spezia, che tra una settimana inizia il ritiro in Alto Adige agli ordini del tecnico Luca Gotti. I primi due erano in prestito al SonderjyskE, club danese che ha la stessa proprietà americana dei liguri, mentre il terzo ha giocato in serie B con la Spal.

Il mercato in entrata, condotto dal ds Riccardo Pecini, dovrebbe portare nelle prossime settimane almeno quattro elementi - un difensore, due centrocampisti ed un attaccante - per rinforzare la rosa che la scorsa stagione ha chiuso con 36 punti ed il sedicesimo posto in classifica. Si seguono Nuytinck e Arslan dell'Udinese, già allenati da Gotti all'Udinese, e Askildsen della Sampdoria, vecchio pallino di Pecini. Valutato anche il profilo di Haji Wright, centravanti della nazionale Usa di proprietà del SonderjyskE ma reduce dal prestito in Turchia con 15 gol in 34 partite con la maglia dell'Antalyaspor. Il Torino ha mostrato interesse per Nikolaou e Maggiore, che piace anche all'Udinese, ma ad oggi nessuna offerta è stata recapitata ai liguri. Spezia che vorrebbe trattenere il difensore greco e valuterebbe eventuali proposte per il capitano Maggiore, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha lasciato cadere nel vuoto la proposta di rinnovo ricevuta lo scorso inverno. (ANSA).