Cessione Samp, advisor Lazard: "Americani in pole"

"Abbiamo iniziato due settimane fa a sondare il mercato. Il 90% dei soggetti è estero, matrice americana. Ci sono europei dalla Spagna, altri dagli Stati Uniti e uno dal mondo arabo. L'interesse c'è, il calcio italiano attira, ora è da vedere se riusciamo a finalizzare in tempi rapidi un'operazione che soddisfi il trust che gestisce la Samp. L'auspicio è identificare un soggetto prima della fine della campagna acquisti. Molto spesso parliamo di consorzi, i soggetti maggiormente accreditati sono americani", così Marco Samaja, amministratore delegato di Lazard Italia, advisor individuato dalla società, si è soffermato sulla cessione della Sampdoria ai microfoni di Gr Parlamento. Intanto il club ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti 2022/23. Al via domani, martedì 28 giugno, con i settori Tribuna e Distinti. Poi dal 12 luglio la prelazione per la Gradinata Sud che terminerà il 23 luglio. Tra le novità sicuramente la volontà della società, come anticipato in diverse occasioni dal presidente Marco Lanna, di portare famiglie e giovani allo stadio Luigi Ferraris. In questo senso diverse le proposte: un abbonamento intero, Rosa e Under 12 in Gradinata Nord al prezzo di 390 euro complessivi, mentre due interi e un Under 18 a 480 euro totali. Poi abbonamenti Under 12 a solo 1 euro a partita, mentre la tariffa per gli under 18 parte da 4 euro per gara (ANSA).