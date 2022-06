Formazione: Jovanotti testimonial di Orientamenti Summer Care

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - È Lorenzo Jovanotti il principale ospite di Orientamenti Summer 2022 Care, la manifestazione in tema di orientamento e formazione in programma in tutta la Liguria dal 21 giugno al 21 luglio. Il cantautore, che sarà impegnato il 17 luglio prossimo a Villanova d'Albenga nella tappa del suo 'Jova Beach Party', incontrerà in videoconferenza i giovani della Liguria il 27 giugno.

Sarà una edizione dedicata al Care-prendersi cura delle proprie competenze dedicata a bambini e giovani dai 4 ai 20 anni e alle loro famiglie.

"Questa manifestazione è oggi un punto di riferimento indiscusso a livello nazionale in tema di orientamento e formazione - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - per aiutare i nostri ragazzi a decidere al meglio per il proprio futuro, assecondando le proprie aspirazioni, competenze e attitudini".

"La presenza di Jovanotti impreziosisce un calendario ricco di contenuti", dichiara l'assessore alla Scuola e alla Formazione Ilaria Cavo. "L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - afferma Antimo Ponticiello direttore dell'ufficio Scolastico Regionale - ha come obiettivo principale di 'accompagnare' gli alunni e le alunne in un percorso di scoperta dei propri talenti ed attitudini già a partire dalla scuola primaria".

"L'Università di Genova - aggiunge Giulia Pellegri delegata del Rettore per l'orientamento - vuole coinvolgere gli studenti che in queste giornate estive, dopo un periodo così difficile di pandemia, vorranno scoprire insieme l'Università".

Orientamenti Summer 2022 sarà a Savona dal 21 al 24 giugno; a Genova dal 28 giugno all'1 luglio; a La Spezia dal 4 al 6 luglio; a Chiavari dal 7 al 12 luglio; a Imperia dal 13 al 15 luglio e, infine di nuovo a Genova dal 19 al 21 luglio. (ANSA).