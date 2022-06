Covid: in Liguria quasi 10 mila positivi

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - Il totale dei positivi al covid sfiora quota 10 mila in Liguria. Sono 9898, 341 in più rispetto a ieri. La crescita dei positivi deriva dalla maggiore circolazione del virus con la versione Omicron5 e alla maggiore socialià dopo due anni di limitazione per contenere la pandemia.

Ma alla maggiore circolazione del virus non corrisponde un aumento delle ospedalizzazioni. Negli ospedali a causa del virus ci sono 153 malati (4 in terapia intensiva), uno in meno rispetto al giorno precedente. Non ci sono stati morti. I decessi da inizio pandemia sono 5345. I guariti nelle ultime 24 ore sono 504.

I nuovi contagi sono 854 emersi da 5362 tamponi (1084 molecolari e 4278 test antigenici). Il tasso di positività è del 15,75%. I nuovi casi sono 450 nell'area di Genova, 154 nello Spezzino, 93 nel Savonese, 76 nel Tigullio, 70 nell'Imperiese, 2 non sono residenti in regione. In isolamento domiciliare ci sono 6536, 534 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 551.

E visto l'andamento della campagna vaccinale la Asl3 ha deciso di sospendere l'attività dell'hub della Sala Chiamata del porto dal 20 giugno. L'attività vaccinale anti Covid-19 prosegue a Villa Bombrini a Cornigliano dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30 in accesso diretto o con prenotazione tramite i consueti canali. I cittadini già prenotati per la vaccinazione presso la Sala Chiamata del Porto vengono contattati telefonicamente e informati del cambio di sede. (ANSA).