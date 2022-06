Motori: giornata sicurezza stradale con Ac Ponente Ligure

(ANSA) - SAVONA, 16 GIU - Domenica 19 giugno una giornata dedicata alla sicurezza stradale, organizzata a Savona in piazza del Popolo dall'Automobile Club del Ponente Ligure, in collaborazione con l'Autoscuola Mondial di Savona ed il supporto del Network ACI Ready2Go - Circuito di Guida Sicura ACI Vallelunga (Roma).

L'Autoscuola Mondial curerà quattro interventi dedicati alla guida elettrica, mettendo a disposizione anche alcuni dei nuovi modelli di autovetture: principi di base della guida sicura; concetti principali di avvio all'uso dei veicoli elettrici; pratica con esercizi su piazzale attrezzato: slalom, frenata sul bagnato con/senza ABS, "prova dell'alce", esercizi sull'uso dello sguardo con SKID; Esercizi di guida simulata auto e moto.

Gli esercizi di guida sicura saranno riservati ad allievi selezionati dell'Autoscuola Mondial Le quattro edizioni di guida elettrica saranno aperte a tutti i partecipanti, in numero di 40 per ogni turno. (ANSA).