Alla Pro Recco bandiera Liguria per vittoria Champions

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Premiazione per la Pro Recco reduce dalla vittoria della decima Champions League, la seconda consecutiva, conquistata vincendo a Belgrado la finalissima contro i padroni di casa. Il governatore Giovanni Toti ha voluto rendere omaggio alla squadra biancoazzurra regalando loro la bandiera ufficiale della Regione Liguria e un cesto di prodotti tipici. "Anche perché la Pro Recco sta allo sport come il pesto all'alimentazione - ha spiegato Toti -. E' la squadra di pallanuoto più famosa e blasonata al mondo ed è certamente non solo motivo di vanto ma anche conferma della vitalità dello sport nel nostro territorio. Credo fosse giusto dare un riconoscimento a questi ragazzi che nello stesso mese si sono laureati Campioni d'Italia e Campioni d'Europa". Toti ha poi promesso: "cercheremo di sostenere il Comune di Recco per la nuova bellissima piscina, un'eccellenza iconografica e logistica".

Un titolo, quello europeo, vinto al termine di una finale incredibile come ha ricordato il presidente Maurizio Felugo. " Forse una delle più complicate delle dieci vinte -ha spiegato Felugo -. Arrivata fuori casa e contro una superpotenza degli ultimi anni della pallanuoto serba e internazionale. Una Coppa sofferta perché molto spesso ci siamo trovati a inseguire ma il gruppo alla fine è riuscito a tenere. Poi è venuta fuori la qualità nei momenti importanti. Abbiamo vinto in una vasca e in una Nazione che era già pronta a festeggiare - ha sottolineato Felugo- senza contare che hanno investito tanto sia a livello politico che cittadino ma la piccola Recco si difende con i denti e abbiamo saputo fare ancora una volta la differenza". Ma la Pro Recco non vuole fermarsi. "Giochiamo per vincere sempre -ha ribadito il 'Caimano' Eraldo Pizzo -.Per ora abbiamo vinto i 4 titoli in palio, poi a novembre giocheremo la Supercoppa europea e se dovessimo vincere anche quella raggiungeremo un record con 5 titoli vinti". (ANSA).