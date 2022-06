Comunali: Acerbo, Marras alternativa a partito unico

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - "Bucci e Dello Strologo rappresentano il partito unico della guerra, della precarietà e delle privatizzazioni, noi l'alternativa al partito unico". Lo dichiara il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo in visita a Genova per sostenere la candidata sindaco Antonella Marras appoggiata anche dal Partito Comunista Italiano e dalla Sinistra Anticapitalista.

"I partiti che sostengono Bucci e Dello Strologo hanno votato tutti insieme l'aumento delle spese militari al 2% del Pil, hanno votato a favore dell'invio delle armi in Ucraina, lo hanno fatto anche la Lega e il M5S che poi visti i sondaggi hanno iniziato a far finta di essere pacifisti. Tutti i partiti che li sostengono hanno contributo alla precarizzazione del mercato del lavoro", dice Acerbo. "Genova è la città simbolo dell'oligarchia italiana, centrodestra e centrosinistra con le privatizzazione degli ultimi 30 anni hanno arricchito un capitalismo predatorio come quello dei concessionari autostradali, che hanno ricevuto dei monopoli e non hanno fatto le manutenzioni. A Genova sicuramente hanno prodotto una strage e al posto di togliere loro la concessione ce la siamo ricomprata con i soldi degli italiani". (ANSA).