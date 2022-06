Nautica e lavoro, nasce Jobsearch per unire domanda e offerta

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Si chiama Jobsearch la nuova piattaforma presentata da Confindustria Nautica per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nel settore della nautica. Il servizio, pensato per le aziende associate, riguarda tutta la filiera: dalla costruzione dei superyacht alla piccola nautica, dall'accessoristica e componentistica fino ai servizi e alle attività turistiche. La piattaforma raccoglierà la domanda di lavoro delle imprese di specifiche professionalità e gli interessati con i profili adatti, dagli skipper agli ingegneri, dagli elettricisti ai falegnami, potranno candidarsi e sarà poi l'azienda a valutarli. Il settore della nautica, che già oggi impiega complessivamente 24 mila addetti diretti e oltre 180 mila nell'intera filiera, necessita sempre di più di manodopera che secondo gli imprenditori è difficile da trovare.

"Nell'ambito della mission di Confindustria Nautica di accrescere la competitività delle imprese del comparto nautico, JobSearch intende svolgere un ruolo attivo e sostenibile per favorire l'incontro fra domanda e offerta, elemento strategico per ogni azienda in questo periodo di fortissima domanda di mercato - spiega il presidente Saverio Cecchi -. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento ad alto valore aggiunto, allo scopo di migliorare da un lato la visibilità delle aziende che offrono lavoro e dall'altro le potenzialità di inserimento professionale per i profili interessati ad avvicinarsi al settore nautico". Al lancio seguirà una campagna per far conoscere la piattaforma ai neolaureati e a tutte le figure potenzialmente interessate. (ANSA).