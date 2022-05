Concorrenza: Confindustria Nautica,salvaguardare porti turistici

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - "Le concessioni per la costruzione e la gestione dei porti turistici si collocano al di fuori sia della direttiva Bolkestein, sia della direttiva Concessioni, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia UE che le ha assimilate alla locazione di beni immobili. Per questo abbiamo ribadito al ministro Garavaglia che, pur in un'ottica di riforma della materia, i criteri e i principi direttivi che si vanno delineando nella legge Concorrenza devono avere riguardo alla specificità delle infrastrutture della portualità turistica". Lo ha detto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica dopo l'incontro con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia nell'ambito del confronto "Prospettive del turismo in Liguria" organizzato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"In omaggio al dettato della Direttiva Bolkestein, Confindustria Nautica ritiene inoltre che qualsiasi nuovo regime debba introdurre una normativa conforme a quella degli Stati UE concorrenti, tale da non creare distorsioni del mercato", ha concluso Cecchi. (ANSA).