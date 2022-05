Pallanuoto: per la Pro Recco c'è lo scudetto numero 34

(ANSA) - GENOVA, 29 MAG - La Pro Recco ritorna sul tetto d'Italia: i biancocelesti vincono la "bella" con il Brescia per 5-2 e conquistano lo scudetto numero 34. Ivovic e compagni trionfano nella storica vasca di casa (da dove mancavano da anni), tredici anni dopo l'ultimo titolo alzato nella piscina di Punta Sant'Anna (era il 27 maggio 2009, gara 3 con il Posillipo). Ed è un successo meritato per quanto mostrato nella regular season, conclusa con 13 punti di vantaggio sui lombardi, e poi nei playoff dove i biancocelesti hanno mostrato la loro superiorità. Come in gara tre che ha visto la squadra ligure sempre in vantaggio. Per Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco "è stata una partita giocata ad alta tensione. Penso che sia un successo meritato, per quanto dimostrato durante la stagione. Complimenti ai ragazzi, al pubblico e a tutta la società". E l'allenatore Sandro Sukno dice: "E' stata una bella finale. Sembrava calcio, più che pallone: si è segnato pochissimo. Mi auguro di ritrovare l'AN Brescia anche in finale di Champions League a Belgrado. Siamo stati bravi ad essere lucidi durante tutto l'anno. Il portiere Del Lungo è stato eccezionale oggi". (ANSA).