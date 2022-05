Prefettura Spezia patrocina 'Artecaritas', asta di beneficenza

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 MAG - La Prefettura della Spezia con il Comune della Spezia, ha concesso il proprio patrocinio all'asta di beneficenza 'Artecaritas' che si svolgerà il 1 giugno alle 18 presso l'NH Hotel di via XX Settembre alla Spezia. Verranno messe all'asta opere d'arte - dipinti, grafiche e sculture - donate da numerosi e importanti artisti spezzini e non, per le quali si partirà dalla metà della quotazione di mercato. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto per sostenere la Caritas Diocesana nelle proprie attività di assistenza in favore della collettività, in questo difficile momento di emergenza. L'invito ad intervenire all'asta, si legge nella nota della prefettura, "è aperto non solo agli amanti dell'arte, agli enti, alle associazioni, alle aziende, ma anche a tutti i cittadini". (ANSA).