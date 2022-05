Comunali: Giorgetti, stato salute Lega in mano a elettori

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - "Lo stato di salute della Lega lo decideranno gli elettori quando andranno a votare il 12 giugno, non lo posso stabilire io. La politica è fatta anche dalla misura in cui si riesce a incidere, forse non appare chiaramente, ma la Lega all'interno di questo Governo ha garantito stabilità". Lo sostiene il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in visita a Genova per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Marco Bucci definito dallo stesso Giorgetti "un fenomeno".

"Non volevo dirlo ai lavoratori ex Ilva di Genova, ma se la siderurgia continua a essere centrale in questo Paese forse è grazie anche al fatto che la Lega è al Governo, se lasciavamo spazio ad altri, la siderurgia non esisterebbe più", continua Giorgetti. (ANSA).