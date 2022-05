Liguria, 186 nuovi casi Covid, tasso positività all'11%

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Il numero dei nuovi casi di Covid in Liguria a oggi è di 186 contagiati (uno in meno rispetto a ieri) su 1.679 test tra antigenici e molecolari. Scende invece il tasso di positività che oggi si attesta all'11%, un punto percentuale in meno rispetto a ieri. Stabili i ricoverati che oggi sono 188 (uno più di ieri) mentre le terapie intensive scendono di una unità: oggi sono 6. Il totale dei casi positivi a oggi è di 10.553, 173 in meno rispetto a ieri Genova è la città con più nuovi casi (89), seguita dalla Spezia (45), Savona (30), Imperia (15) e il Tigullio (7). In isolamento domiciliare oggi ci sono 8.838 persone, 15 in meno rispetto a ieri. Non vengono segnalati decessi. (ANSA).