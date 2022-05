Shipping: insediato Giachero, nuovo presidente Spediporto

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Il neo eletto Consiglio Direttivo della Spediporto ha acclamato nuovo presidente Andrea Giachero. Il successore di Alessandro Pitto, che lascia il suo incarico ai vertici dell'Associazione degli Spedizionieri genovesi dopo sei anni di mandato, aveva nei precedenti due mandati ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Spediporto.

Giachero, 56 anni, coniugato con due figlie, è amministratore delegato della Priano Marchelli Spa, della Priano Marchelli Usa e di Acm Supply srl. La Priano Marchelli, azienda storica fondata nel 1934, focalizzata nel business della logistica integrata indirizzata al comparto navale (mercantile, crocieristico e cantieristica), è una eccellenza genovese nel mondo con sedi a Genova, dove occupa oltre 160 dipendenti, e uffici operativi e di rappresentanza a Venezia, Livorno, Civitavecchia ed Amsterdam. A Miami (Usa) l'headquarter oltre oceano del gruppo.

Giachero ha ricordato il padre Giovanni Battista Giachero per anni vicepresidente della Spediporto e tesoriere, ed ha annunciato continuità col lavoro "enorme fatto da Alessandro Pitto". "Noi operatori portuali dobbiamo imparare a fare squadra in Italia e nel mondo, le eccellenze professionali della nostra città hanno successo ovunque eppure stentano a sviluppare sinergie e progetti nel proprio territorio. Per quanto riguarda noi spedizionieri però il vento è cambiato e le tante iniziative di Spediporto lo dimostrano". (ANSA).