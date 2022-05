Forestale recupera raro esemplare di scimmia Ustitì

(ANSA) - IMPERIA, 17 MAG - Un raro esemplare di Ustitì dai pennacchi bianchi, una scimmia originaria del Brasile, è stato recuperato dai carabinieri forestali del nucleo Cites, nei pressi del bivio per Torre Paponi, sulla strada provinciale per Pietrabruna, nell'Imperiese. Per la segnalazione e la cattura, determinante è stato l'aiuto dei cittadini che conoscono la zona e dell'Associazione Kronos. L'esemplare, appartenente alle specie a rischio di estinzione si trova ora presso gli uffici del nucleo Forestale dei Carabinieri di Imperia, in buone condizioni e in attesa di una visita veterinaria. Qualora non si ritrovasse il proprietario, verrà affidato a una struttura idonea per le sue caratteristiche etologiche. (ANSA).