Ambiente: Carige, lab educativi per piccoli scuole primarie

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Laboratori educativi dedicati ai bambini che, partendo da un tetrapak e da una bottiglia di plastica, saranno accompagnati a conoscere le 3 'R' dell'economia circolare, cioè ridurre, riutilizzare, riciclare, donando a questi oggetti nuova vita. È stato questo il senso dei percorsi didattici "Per fare un albero ci vuole…una bottiglia", organizzati da Banca Carige per i bambini delle scuole primarie in occasione della VII edizione del "Festival della Cultura Creativa -Le banche in Italia per i giovani e il territorio" dell'Associazione Bancaria Italiana.

"La sensibilità delle banche e del mondo del credito per dare un'educazione finanziaria ai giovanissimi - ha spiegato Alfredo Maio, responsabile comunicazione di Banca Carige - che saranno i futuri risparmiatori. Quest'anno abbiamo promosso il messaggio della sostenibilità ambientale nell'ottica dell'agenda 2030, partendo dal riciclo della plastica".

Gli educatori dell'Associazione Il Porto dei piccoli Onlus, quindi, ha organizzato laboratori educativi con l'obiettivo di sviluppare nei più piccoli una sensibilità nei confronti dei molteplici aspetti legati al concetto di sostenibilità. "Abbiamo coinvolto 8 classi della scuola elementare - Clarissa Poggi, coordinatore Porto dei Piccoli - che partecipano a laboratori che, partendo dal gioco, possono coinvolgerli in messaggi positivi, legati ai temi della sostenibilità". (ANSA).