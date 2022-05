Entella aspetta il Palermo 'senza fare calcoli'

(ANSA) - CHIAVARI, 16 MAG - Cresce l'attesa per i quarti di finale dei play off di Lega Pro a Chiavari in vista del match di domani quando l'Entella al Comunale, che potrebbe far segnare il tutto esaurito, incontrerà il Palermo nella gara d'andata.

Fischio d'inizio alle 20.30 con i ragazzi di Gennaro Volpe che vogliono continuare a sognare la serie B dopo la bella impresa nel turno precedente quando hanno eliminato il Foggia di Zeman: "Non dobbiamo fare calcoli", sottolinea Volpe. Giovedì ci sarà il match di ritorno a Palermo in un ambiente caldo ma l'Entella vuole giocarsi le sue chance con la consapevolezza di aver già raggiunto un traguardo importante. "Ma la corsa non è finita - sottolinea ancora il mister -. Siamo tra le migliori otto e il livello naturalmente è molto alto: siamo pronti per la sfida col Palermo". Almeno un migliaio i tifosi siciliani che saranno presenti ma si annuncia una cornice di primo piano anche da parte dei supporter chiavaresi che saranno al fianco dei ragazzi di Volpe. (ANSA).