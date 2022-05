Calcio: Samp, 200 tifosi a Bogliasco per caricare squadra

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Sono stati almeno 200 i tifosi della Sampdoria che stamani sono saliti a Bogliasco, quartier generale blucerchiato, per incitare la squadra in vista della gara in programma domani al Ferraris con la Fiorentina che può dare la salvezza se oggi Cagliari e Genoa non dovessero vincere con Inter e Napoli. Per l'occasione la Sampdoria ha allestito una tribuna dietro al campo principale del Mugnaini. E domani allo stadio ci saranno tanti ex della Samp per stare vicini alla squadra, si tratta delle 'Leggende' protagoniste dello scudetto vinto nel 1991 dove era in campo anche l'attuale presidente blucerchiato Marco Lanna. E il sogno nel cassetto sarebbe quello di vedere in tribuna anche Gianluca Vialli e Roberto Mancini.

(ANSA).