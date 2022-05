Giampaolo: 'La Samp giochi con testa alta e petto in fuori'

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - "Siamo carichi di responsabilità: ognuno per le proprie competenze deve dare il massimo. Testa alta e petto in fuori". Cosi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo in vista della sfida di lunedì al Ferraris contro la Fiorentina, ultimo impegno casalingo del campionato. La partita con la Fiorentina è una gara vitale per la salvezza se tra oggi e domani dovessero vincere le squadre che inseguono i blucerchiati. "Lunedì abbiamo una partita determinante: metteremo tutto sul tavolo. Come si prepara una gara così? Lo si fa badando a tutti gli aspetti tecnici e tattici, senza troppe filosofie. Quando entrambe le squadre giocano per degli obiettivi, come capita a noi, le motivazioni sono sempre al massimo. Per qualcun altro no, ma non ci deve interessare. Noi non possiamo giocare le partite delle altre, ma dobbiamo pensare a noi", ha detto l'allenatore.

Per la sfida sono in dubbio il norvegese Thorsby, non al meglio per un problema muscolare alla coscia destra (Giampaolo spera di recuperarlo), e lo svedese Ekdal che non si è allenato con il gruppo ma dovrebbe recupera un affaticamento muscolare.

Si va verso il 4-5-1 con Caputo unico attaccante mentre Candreva e Sabiri giocheranno sulle corsie laterali a centrocampo: la linea mediana sarà decisa dopo la rifinitura di domani mattina quando a Bogliasco ci saranno le porte aperte e si attendono centinaia di tifosi: "Sono una parte determinante del mondo Sampdoria, conosco benissimo l'affetto che sanno esprimere. Loro ci saranno sempre. Il loro apporto nervoso sarà fondamentale: non smettono mai di ribadire qual è lo spirito di appartenenza a questi colori". (ANSA).