Calcio:Blessin,far diventare possibile l'impossibile

"Abbiamo 28 punti e io ci credo ancora". Provato da una gara durissima Alexander Blessin si gode il successo in rimonta che permette al Genoa di continuare a sperare nella salvezza.

"Siamo ancora sotto ma a Napoli si può fare risultato-ha spiegato-. Dobbiamo far diventare possibile l'impossibile e per farlo servono due gare con tantissima energia come oggi nel finale". Blessin ha poi analizzato la gara con la Juventus.

"Alla squadra prima di questa gara avevo spiegato che ci sarebbero stati dei momenti in cui la Juventus sarebbe stata vulnerabile e negli spogliatoi nell'intervallo avevo delle buone sensazioni anche se nel primo tempo all'inizio non eravamo ben disposti in campo. Eppure anche dopo il loro gol , che mi ha fatto male, ci ho sempre creduto".

I cambi hanno fatto svoltare il Genoa a partire da Frendrup fino a Gudmundsson, Yeboah, che ha subito il rigore, ed Ekuban.

"I cambi hanno portato vivacità ed il primo, quello di Frendrup, l'ho fatto proprio perché volevo un giocatore che fosse in grado di giocare "box to box" e lui aveva la velocità giusta. Proprio la velocità è stata l'arma vincente grazie agli altri che sono entrati come Ekuban, Yeboah e Gudmundsson. La squadra alla fine ha meritato e ci ha creduto sempre dando tutto quello che aveva dimostrando anche di avere carattere per come è rientrata in partita dopo il gol subito". (ANSA).