Statunitensi e asiatici tornano a Cinque Terre

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - "C'è stato un boom di presenze turistiche durante il week end del primo maggio in Liguria, alle Cinque Terre si sono rivisti statunitensi e asiatici dopo due anni d'assenza a causa del covid". Lo sottolineano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, analizzando i dati sulle presenze negli alberghi, bed and breakfast e agriturismi. "La stagione turistica 2022 in Liguria, rispetto allo scorso anno, è partita due mesi in anticipo. Nel 2021 a causa della pandemia avevamo iniziato ad accogliere i primi visitatori a giugno, quando il covid aveva allentato la presa. - ricorda Toti - Oggi invece abbiamo già registrato un ponte di Pasqua da tutto esaurito e dopo un buon afflusso di turisti per il 25 aprile anche questo weekend è stato caratterizzato da migliaia di visitatori, anche grazie ad Euroflora che sta registrando un boom di presenze. In Italia stanno iniziando a tornare anche gli stranieri - aggiunge - a cominciare dagli americani. Questo grazie anche ad una diminuzione della circolazione del virus e al fatto che la Liguria sia vista come una Regione sicura". Ottimi riscontri "sono arrivati da Genova, città d'arte, che tra Euroflora, acquario e le sue bellezze ha attirato visitatori sia dalle Regioni vicine che dall'estero, Francia, Germania e Svizzera in primis. - commenta Berrino - Si registrano dati particolarmente positivi anche dalle due riviere. Si festeggia soprattutto il ritorno dei francesi e i primi pullman dal centro Europa dopo due anni difficili segnati dalla pandemia. Le Cinque terre stanno facendo da traino per far ripartire il turismo internazionale. Il Tigullio, oltre ai tanti lombardi, conferma la crescita di svizzeri già registrata alla fine dell'estate scorsa e un forte ritorno di turisti tedeschi, austriaci e belgi". (ANSA).