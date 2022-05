1 Maggio: Toti, mondo lavoro soffre ma Liguria è in ripresa

(ANSA) - GENOVA, 01 MAG - "Il lavoro è una parte della nostra esistenza, ma il mondo del lavoro è anche quello che in questi mesi ha sofferto di più e continua a soffrire di una situazione economica prima legata al Covid ora legata alla guerra. I dati della nostra regione ci parlano però di una ripresa". Lo ha affermato il presidente della Liguria Giovanni Toti in occasione della festa del 1 Maggio.

"In Liguria tanti settori sono ripartiti, a cominciare dalla nautica, dal turismo, dai servizi, mentre l'artigianato è cresciuto più che altrove. Ora possiamo tornare a guardare al futuro, con una prospettiva diversa rispetto a quella che avevamo due anni fa, con il Covid che ha costretto molte persone ad interrompere la propria attività. E il primo ringraziamento va a tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato nella sanità per salvarci dal Covid e anche se era un loro compito non è banale che sia stato fatto con grande abnegazione" ha aggiunto Toti.

"Ora però dobbiamo impegnarci per migliorare la sicurezza sul lavoro - ha detto ancora -, purtroppo gli incidenti e i morti sono ancora troppi, per incuria, per mancato rispetto delle regole perché dobbiamo investire ancora molto nella formazione".

Il primo maggio - afferma l'assessore al Lavoro Berrino - è una data che ci impone di riflettere su molti temi. Tra questi anche quello del mercato del lavoro che deve avere sempre al centro il lavoratore. Abbiamo da fare passi in avanti importanti verso la parità di salario ed opportunità tra uomo e donna, così come dobbiamo impegnarci per agevolare l'ingresso dei più giovani nel mondo del lavoro dando maggiori garanzie e contratti dignitosi". (ANSA).