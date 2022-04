Covid: Liguria, aumentano ricoveri e Intensive

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Sono 1.172 i nuovi positivi in Liguria di cui 218 nella Asl 1 Imperiese, 148 nella Asl 2 Savonese, 460 nella Asl 3 Genovese, 99 nella Asl 4 del Tigullio e 245 nella Asl 5 Spezzina. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 6.577 di cui 1.452 molecolari e 5.125 antigenici rapidi. Il tasso di positività è al 17,8%, due punti percentuali in più rispetto a ieri.

332 i ricoverati negli ospedali liguri in aumento di 22 unità rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Cinque i deceduti segnalati, decessi avvenuti tra il 19 febbraio e il 21 aprile. Si tratta di due donne di 86 e 93 anni e tre uomini di età compresa tra i 60 e i 96 anni. In isolamento domiciliare ci sono 17.004 persone, 165 in meno rispetto a ieri. Il totale dei casi positivi in Liguria è di 18.058, 69 in meno rispetto a ieri. (ANSA).