Genova inaugura nuovi giardini Rusca a Quinto

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Circa 7600 metri quadri di superficie risistemati, 6 giochi per bambini di cui uno inclusivo, un'area fitness, tre nuovi pini d'Aleppo che si sommano ai 90 presenti e 21 tamerici, cinque siepi, un pitosforo e un eucalipto: sono i numeri del restyling dei giardini Rusca, a Quinto, realizzato da Aster, la municipalizzata che si occupa di manutenzioni per il Comune di Genova. Sono stati inaugurati oggi dal sindaco Marco Bucci insieme all'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il presidente del municipio Levante Francesco Carleo e i vertici di Aster con tecnici e progettisti.

Il progetto di riqualificazione, finanziato dal Comune con 780mila euro, è nato un anno fa dall'esigenza della cittadinanza di migliorare la fruibilità del contesto e la sicurezza dei giardini.

"I giardini di Piazzale Rusca sono finalmente restituiti al decoro e ai cittadini - ha detto Bucci - un'operazione attesa da tempo dalla delegazione, che si inserisce nel quadro più ampio di interventi sulle nostre aree verdi che abbiamo pianificato e realizzato in questi anni". L' assessore Piciocchi ha sottolineato come l'intervento sia andato incontro "non solo alle richieste degli abitanti del quartiere ma ai tanti genovesi che passano parte del proprio tempo libero in quest'area" e ha ringraziato Aster e gli uffici del bilancio per il lavoro svolto. "Aster che da sempre si occupa della manutenzione del territorio genovese - ha dichiarato il presidente della partecipata comunale Francesco Massimo Tiscornia - si conferma protagonista in operazioni che ne migliorano l'immagine e la qualità della vita, a partire dal recupero delle aiuole di viale Brigate Partigiane, alla significativa realizzazione della Radura della Memoria, agli interventi di illuminazione scenografica della cupola della Basilica di Carignano e della fontana di Daneri in piazza Rossetti". (ANSA).