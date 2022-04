Cantieri autostrade e traffico intenso, code su nodo ligure

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Giornata di rientri sul nodo autostradale ligure dove, alle 12, sono segnalate code per traffico intenso e per quei cantieri che non è stato possibile smantellare. Sulla A7 verso Milano alle 12 è stata registrata una coda di 6 km tra l'allacciamento A12/A7 e Busalla per lavori. Coda di 2km tra Busalla e Ronco Scrivia sempre per lavori. In A26 verso Gravellona coda di 3 km tra Ovada e Bivio A26 e la diramazione con l'A7 Milano-Genova. Sulla A12 in direzione Genova coda e rallentamenti tra Genova Nervi e il bivio tra A12 e A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A10 rallentamenti tra Genova Aeroporto e il bivio dell'A10 per l'A7 Milano-Genova per traffico intenso. Stamani erano stati registrati 6 km tra Pietra Ligure e Spotorno per traffico intenso e altri 5 km tra Andora e Albenga causa lavori.

Proprio per mitigare i disagi fino al 9 maggio Autostrade per l'Italia, sulle tratte di competenza della A10, A26, A12 e A7 ha rimosso buona parte dei cantieri. (ANSA).