Euroflora prende forma, 90 giardini, uno di 3000 metri quadrati

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Oltre 90 giardini - il più grande di oltre 3mila metri quadrati, realizzato dai floricoltori della collettiva della Regione Liguria - più di 300 aziende partecipanti, 18 grandi fontane a fare da elemento scenografico con zampilli che raggiungeranno anche i sei metri di altezza: sono alcuni numeri che caratterizzano Euroflora ai parchi di Nervi (23 aprile - 8 agosto). Oggi c'è stato un sopralluogo per verificare i lavori. Il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando, ente organizzatore, ha accolto il presidente della Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, , l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana e il rappresentante Agricoltura nella Giunta della Camera di Commercio di Genova Paolo Corsiglia. Ad accompagnarli Rino Surace, direttore di Euroflora 2022, gli architetti progettisti, Matteo, Antonio e Marta Lavarello, e il direttore del Verde di Aster, Giorgio Costa.

I vialetti, i prati e le scenografie stanno prendendo forma e gli oltre otto ettari della superficie di Parco Gropallo, Parco Serra e Parco Grimaldi, saranno pronti per l'inaugurazione in programma venerdì 22 aprile e per l'attesissima apertura al pubblico del giorno successivo. (ANSA).