Euroflora: Bucci, visitatori rimarranno affascinati

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - "Questa per Genova è una vetrina internazionale di altissimo livello. Siamo certi che questa edizione lascerà il segno nei visitatori che percorreranno questi viali fioriti, ammireranno le composizioni floreali e gli affascinanti giochi d'acqua". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante un sopralluogo ai parchi di Nervi dove è in allestimento Euroflora" Per il presidente della Liguria Giovanni Toti "le migliaia di turisti che arriveranno a Genova avranno l'occasione di visitare una manifestazione unica e straordinaria, allestita in un palcoscenico naturale. Il tema centrale, dedicato quest'anno all'acqua, costituisce un'ulteriore suggestione, con le tante fontane ad accompagnare il visitatore lungo il percorso, a pochi passi dal mare".

Durante il sopralluogo, Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico Genova, l'ente che organizza la manifestazione, ha sottolineato l'importanza per Euroflora di essere stata inserita nel calendario mondiale delle floralies riconosciute da Aiph - International Association of Horticultural Producers ed ha ringraziato, oltre alle maestranze degli espositori e di Aster, "la totalità dei giardinieri e delle ditte di giardinaggio, che operano da Savona a Rapallo e i ragazzi dell'Istituto Marsano".

Per l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana «Euroflora 2022 rilancia un settore come il florovivaismo, da sempre bandiera del made in Liguria forte di oltre 4mila aziende con circa 15mila addetti impiegati e con livelli di eccellenza ampiamente riconosciuti".

"Per allestire lo spazio della Liguria, proprio all'ingresso dei parchi, commenta Paolo Corsiglia, rappresentante dell'agricoltura nella giunta della Camera di Genova e floricoltore - siamo partiti con grande anticipo per fare in modo che tutte le piante siano nel pieno della fioritura il giorno dell'inaugurazione (ANSA).